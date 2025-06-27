Муте сыграет с Грикспуром в финале турнира на Мальорке
Француз Корантен Муте стал финалистом турнира на Мальорке.
В полуфинале 83-я ракетка мира победил американца Алекса Микельсена со счетом 6:4, 7:6 (7:3). Матч длился 1 час 55 минут.
В матче за титул Муте сыграет с нидерландцем Таллоном Грикспуром.
Мальорка (Испания)
Турнир ATP Mallorca Championships presented by Waterdrop
Призовой фонд 596 035 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Корантен Муте (Франция) — Алекс Микельсен (США, 3) — 6:4, 7:6 (7:3)
