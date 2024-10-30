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Мпетши-Перрикар — Хачанов: россиянин проиграл первый сет после продолжительного тай-брейка

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31-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетши-Перрикар выиграл первый сет в матче с россиянином Кареном Хачановым во втором круге «мастерса» в Париже.

Первая партия завершилась со счетом 7:6 в пользу хозяина корта. Француз оказался сильнее на тай-брейке — 14:12.

Ранее Мпетши-Перрикар выиграл шесть матчей кряду. На прошлой неделе француз одержал победу на турнире ATP 500 в Базеле, обыграв американца Бена Шелтона.

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