Алькарас прошел во второй круг турнира в Пекине
Испанский теннисист Карлос Алькарас победил француза Джованни Мпетши Перрикара в первом круге турнира в Пекине — 6:4, 6:4.
Спортсмены провели на корте 1 час и 22 минуты.
Во втором раунде третья ракетка мира встретится в Таллоном Грикспуром из Нидерландов.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 720 165 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — 6:4, 6:4
Новости