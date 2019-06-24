Моуринью плакал, когда Маррей выиграл Уимблдон

Известный португальский футбольный тренер Жозе Моуринью рассказал, что переживает за британца Энди Маррея, ранее он посетил одну из его тренировок. Накануне Энди выиграл первый трофей после операции.

– Я давно хотел прийти, но у меня не получалось, – цитирует The Independent Моуринью. – Сейчас прекрасный момент, потому что Энди играет. Такому спортсмену приятно, что за него болеют не только в моменты славы, но и тогда, когда он показывает, что он мужчина. Если вернется на топ-уровень, это будет превосходно. Я плакал, когда он выиграл Уимблдон, потому что для этих ребят такие турниры являются тем же самым, что для нас Лига чемпионов.