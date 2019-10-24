Монфис вышел в четвертьфинал турнира в Вене
23:29
Француз Гаэль Монфис во втором круге турнира в Вене (Австрия) победил итальянца Янника Синнера — 6:3, 7:6(10:8). Продолжительность противостояния составила 1 час и 27 минут.
В четвертьфинале Монфис встретится с Альяжом Бедене из Словении.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open 500
Призовой фонд 2 296 490 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Гаэль Монфис (Франция, 4) — Янник Синнер (Италия, WC) — 6:3, 7:6(10:8)
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