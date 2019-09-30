Монфис — в топ-10 чемпионской гонки ATP, Медведев — четвертый
Француз Гаэль Монфис поднялся на 10-ю строчку чемпионской гонки ATP. Лучший из россиян, Даниил Медведев, идет четвертым.
Он квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 30 сентября
1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7265
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5510
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4875
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 3845
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3160
7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2395
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2185
9 (9). Кеи Нишикори (Япония) — 2180
10 (12). Гаэль Монфис (Франция) — 2125. ...
21 (21). Карен Хачанов (Россия) — 1425...
32 (30). Андрей Рублёв (Россия) — 1171
* - положение в предыдущем рейтинге