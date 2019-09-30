Француз Гаэль Монфис поднялся на 10-ю строчку чемпионской гонки ATP. Лучший из россиян, Даниил Медведев, идет четвертым.

Он квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 30 сентября

1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7265

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5510

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4875

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 3845

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3160

7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2395

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2185

9 (9). Кеи Нишикори (Япония) — 2180

10 (12). Гаэль Монфис (Франция) — 2125. ...

21 (21). Карен Хачанов (Россия) — 1425...

32 (30). Андрей Рублёв (Россия) — 1171

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