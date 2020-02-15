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Монфис стал финалистом турнира в Роттердаме

15 февраля 2020, 23:27
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Француз Гаэль Монфис стал финалистом турнира в Роттердаме. Его соперником будет канадец Феликс Оже-Альяссим.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 2 013 855 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Гаэль Монфис (Франция, 3) — Филип Краинович (Сербия) — 6:4, 7:6 (7:5)

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 7:6 (7:2), 6:4

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/atp/rotterdam/2020/

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