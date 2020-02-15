Монфис стал финалистом турнира в Роттердаме
15 февраля 2020, 23:27
Француз Гаэль Монфис стал финалистом турнира в Роттердаме. Его соперником будет канадец Феликс Оже-Альяссим.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 2 013 855 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Гаэль Монфис (Франция, 3) — Филип Краинович (Сербия) — 6:4, 7:6 (7:5)
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 7:6 (7:2), 6:4
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...