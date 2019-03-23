Монфис снялся с турнира в Майами из-за травмы

Француз Гаэль Монфис отказался от участия в турнире в Майами из-за травмы. Пресс-служба АТР сообщает, что игрок испытывает проблемы с ахиллом.

Его заменит лаки-лузер - представитель ЮАР Ллойд Харрис. Он начнет выступать со второго круга и сыграет с голланндцем Робином Хаасе.

Напомним, что Монфис также из-за травмы отказался от продолжения участия в турнире в Индиан-Уэллсе на стадии четвертьфинала. Он должен был сыграть с австрийцем Домиником Тимом, который, в итоге, стал победителем турнира.