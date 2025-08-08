Теннис
8 августа, 18:40

Монфис снялся с «мастерса» в Цинциннати

Алина Савинова

Французский теннисист Гаэль Монфис пропустит турнир в Цинциннати (США). По информации L'Еquipe, он отказался от участия в «мастерсе» из-за боли в левом запястье.

В первом круге 38-летний спортсмен должен был сыграть против американца Нишеша Басаваредди. В основной сетке Монфиса заменит представитель Австралии Александар Вукич.

Ранее с «мастерса» в Цинциннати снялся еще один француз Артюр Фис.

Турнир в Цинциннати стартовал 7 августа и продлится до 18 августа. В прошлом году победителем «мастерса» стал итальянец Янник Синнер.

