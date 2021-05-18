Монфис одержал победу впервые за 15 месяцев

Французский теннисист Гаэль Монфис победил бразильца Тиагу Сейбота Уайлда (7:5, 6:4) в матче первого раунда турнира АТР в Лионе (Франция). Для него это первая победа за 15 месяцев.

Матч продолжался один час и 42 минуты. Во втором раунде соперником француза станет японец Йошихито Нишиока.

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Гаэль Монфис (Франция, 5) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия, LL) — 7:5, 6:4