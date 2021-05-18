Монфис одержал победу впервые за 15 месяцев
18:40
Французский теннисист Гаэль Монфис победил бразильца Тиагу Сейбота Уайлда (7:5, 6:4) в матче первого раунда турнира АТР в Лионе (Франция). Для него это первая победа за 15 месяцев.
Матч продолжался один час и 42 минуты. Во втором раунде соперником француза станет японец Йошихито Нишиока.
Лион (Франция)
Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Гаэль Монфис (Франция, 5) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия, LL) — 7:5, 6:4
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