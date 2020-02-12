Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Монфис обыграл Соузу в первом раунде турнира в Роттердаме

20:13
Теги:

В матче первого раунда турнира АТР в Роттердаме (Голландия) французский теннисист Гаэль Монфис обыграл португальца Жоау Соузу (6:3, 6:2).

Матч продолжался один час и 12 минут. В следующем раунде Монфис сыграет со своим соотечественником Жилем Симоном.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 2 013 855 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Гаэль Монфис (Франция, 3) — Жоау Соуза (Португалия) — 6:3, 6:2

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир