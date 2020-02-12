Монфис обыграл Соузу в первом раунде турнира в Роттердаме
20:13
В матче первого раунда турнира АТР в Роттердаме (Голландия) французский теннисист Гаэль Монфис обыграл португальца Жоау Соузу (6:3, 6:2).
Матч продолжался один час и 12 минут. В следующем раунде Монфис сыграет со своим соотечественником Жилем Симоном.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 2 013 855 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Гаэль Монфис (Франция, 3) — Жоау Соуза (Португалия) — 6:3, 6:2
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