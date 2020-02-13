Монфис обыграл Симона во втором раунде турнира в Роттердаме
13 февраля 2020, 23:38
Французский теннисист Гаэль Монфис обыграл своего соотечественника Жиля Симона (6:4, 6:1) во втором раунде турнира АТР в Роттердаме (Голландия).
Матч продолжался один час и 32 минуты. В следующем раунде соперником Монфиса станет британец Дэниел Эванс.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 2 013 855 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Гаэль Монфис (Франция, 3) — Жиль Симон (Франция) — 6:4, 6:1
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