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Монфис обыграл Симона во втором раунде турнира в Роттердаме

13 февраля 2020, 23:38
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Французский теннисист Гаэль Монфис обыграл своего соотечественника Жиля Симона (6:4, 6:1) во втором раунде турнира АТР в Роттердаме (Голландия).

Матч продолжался один час и 32 минуты. В следующем раунде соперником Монфиса станет британец Дэниел Эванс.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 2 013 855 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Гаэль Монфис (Франция, 3) — Жиль Симон (Франция) — 6:4, 6:1

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