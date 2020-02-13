Монфис обыграл Симона во втором раунде турнира в Роттердаме

Французский теннисист Гаэль Монфис обыграл своего соотечественника Жиля Симона (6:4, 6:1) во втором раунде турнира АТР в Роттердаме (Голландия).

Матч продолжался один час и 32 минуты. В следующем раунде соперником Монфиса станет британец Дэниел Эванс.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 2 013 855 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Гаэль Монфис (Франция, 3) — Жиль Симон (Франция) — 6:4, 6:1