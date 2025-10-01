Теннис
Сегодня, 10:00

Монфис объявил о завершении карьеры в 2026 году

Сергей Ярошенко

Экс-шестая ракетка мира теннисист Гаэль Монфис объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании следующего сезона.

Последним турниром француза станет «мастерс» в Париже.

«Впервые я взял ракетку в руки в два с половиной года, а профессионально начал играть в 18. Сейчас, спустя месяц после моего 39-го дня рождения, хочу сообщить: следующий год станет для меня последним в качестве профессионального теннисиста. Возможность превратить страсть в профессию — это привилегия, которой я дорожил в каждом матче и каждом мгновении своей 21-летней карьеры. Несмотря на то, что эта игра значит для меня очень много, я совершенно спокойно отношусь к своему решению завершить теннисную карьеру в конце сезона 2026 года», — написал спортсмен в соцсети.

На счету 39-летнего Монфис выиграл 13 титулов на турнирах ATP за карьеру. Его лучший результат на турнирах «Большого шлема» — полуфинал «Ролан Гаррос» — 2008 и US Open-2016.

Теннис
Гаэль Монфис
