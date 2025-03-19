Монфис вышел во второй круг «мастерса» в Майами
Француз Гаэль Монфис пробился во второй круг турнира серии ATP 1000 в Майами.
46-я ракетка мира в первом круге победил венгра Фабиана Марожана — 6:3, 3:6, 6:4. Матч длился 1 час 46 минут. Соперником Монфиса станет чех Иржи Легечка.
17-летний итальянец Федерико Чина одержал первую победу в ATP, обыграв аргентинца Франсиско Комесанью — 7:6 (7:4), 7:6 (7:2). Соперником Чины станет болгарин Григор Димитров.
Цен Чуньсинь (Тайвань) победил Маттиа Беллуччи (Италия) со счетом 7:6 (7:5), 6:2 и встретится с греком Стефаносом Циципасом.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Гаэль Монфис (Франция) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:3, 3:6, 6:4
Федерико Чина (Италия, WC) — Франсиско Комесанья (Аргентина, Q) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:2)
Цен Чуньсинь (Тайвань, Q) — Маттиа Беллуччи (Италия) — 7:6 (7:5), 6:2