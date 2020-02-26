Монфис и Гаске вышли в четвертьфинал турнира в Дубае
20:48
На турнире АТР в Дубае (ОАЭ) прошли матчи второго круга.
Француз Ришар Гаске обыграл своего соотечественника Бенуа Пэра (6:4, 6:4). Еще один представитель Франции Гаэль Монфис победил японца Ясутаку Утияму (6:1, 6:2). В 1/4 финала Монфис и Гаске сыграют друг с другом.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Гаэль Монфис (Франция, 3) — Ясутака Утияма (Япония, Q) — 6:1, 6:2
Ришар Гаске (Франция) — Бенуа Пэр (Франция, 8) — 6:4, 6:4
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