Монфис и Гаске вышли в четвертьфинал турнира в Дубае

На турнире АТР в Дубае (ОАЭ) прошли матчи второго круга.

Француз Ришар Гаске обыграл своего соотечественника Бенуа Пэра (6:4, 6:4). Еще один представитель Франции Гаэль Монфис победил японца Ясутаку Утияму (6:1, 6:2). В 1/4 финала Монфис и Гаске сыграют друг с другом.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Гаэль Монфис (Франция, 3) — Ясутака Утияма (Япония, Q) — 6:1, 6:2

Ришар Гаске (Франция) — Бенуа Пэр (Франция, 8) — 6:4, 6:4