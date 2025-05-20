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20 мая 2025, 19:45

Монфис выбыл в первом круге турнира в Гамбурге

Руслан Минаев

Француз Гаэль Монфис проиграл испанцу Алехандро Давидовичу Фокина в первом круге турнира в Гамбурге — 3:6, 3:6. Матч длился 1 час 23 минуты.

Испанец во втором круге встретится с Флавио Коболли (Италия).

Поляк Хуберт Хуркач победил француза Артура Казо (6:3, 6:4) и сыграет с Артуром Риндеркнехом (Франция).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg Open

Призовой фонд 2 158 560 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 5) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:3, 6:3

Хуберт Хуркач (Польша, 6) — Артур Казо (Франция, WC) — 6:3, 6:4

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Гаэль Монфис
Хуберт Хуркач
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