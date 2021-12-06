«Многое будет решаться на Australian Open». Тарпищев объяснил, когда Медведев может стать первой ракеткой мира
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, когда Даниил Медведев сможет обогнать Новака Джоковича и стать первой ракеткой мира.
«Многое будет решаться на Australian Open. В этом сезоне Джокович выиграл этот турнир, набрал 2000 очков. Но у нас очки идут за последние 12 месяцев, так что их ему нужно будет подтверждать. А он сейчас борется с вакцинацией, не хочет вакцинироваться. Условно говоря, если он не поедет в Австралию, то у него вычтется сразу 2000 очков, и уже Медведев тогда с ним может сравняться.
Я думаю, что если все будет нормально, то реально Медведев сможет возглавить мировой рейтинг где-то ближе к лету. Потому что у Джоковича может быть там много потерь, ведь он выиграл три турнира «Большого шлема». Значит, где-то к лету, после открытого чемпионата Франции, Медведев может где-то накрыть его по результатам», — приводит слова Тарпищева «КП Спорт».
Также он ответил на вопрос о вакцинации российских теннисистов перед турниром в Австралии.
«Сегодня как раз ищу варианты, чтобы они вакцинировались. Потому что в Мадриде, где мы сейчас находимся, иностранцам вакцинироваться нельзя. Они тоже ищут, кто в Праге, кто в Ницце, кто в Польше. Им всего-то осталось 3-4 дня, чтобы сделать первую прививку, иначе они не успеют сделать вторую прививку и не попадут в Мельбурн. Австралийцы просто обязуют вакцинироваться».
Открытый чемпионат Австралии — 2022 пройдет с 17 по 30 января 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.kp.ru/sports/tennis/shamil-tarpishhev-esli-dzhokovich-ne-vakcziniruetsya-to-medvedev-mozhet-stat-pervoj-raketkoj-mira/
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