Даниил Медведев вспомнил o US Open-2019. На этом турнире «Большого шлема» в финале он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

— Это был отличный матч, — приводит слова россиянина gotennis со ссылкой на We love tennis. — Я был разочарован, потому что не люблю проигрывать. Многие люди говорили, что я был настоящим чемпионом. Мне это не нравилось, потому что, если бы это было так, у меня был бы титул. Не могу сказать, что у меня был спад после поражения. Я продолжил работать.

— Помните эпизод в матче против Фелисиано Лопеса на US Open-2019, когда показали зрителям средний палец.

— Когда я понял, что наделал, то подумал, что эта ошибка может преследовать меня на протяжении всей карьеры. Сейчас я понимаю, что отреагировал слишком остро. До меня быстро дошло.