Представитель Германии Миша Зверев вышел во второй круг турнира в Кельне. В игре 1-го круга обладатель wild card взял верх над Джоном Миллмэном из Австралии — 6:1, 6:4.

Соперником Зверева станет шестой «сеяный» Хуберт Хуркач из Польши.

Брат Миши Зверева Александр, «посеянный» под первым номером, начнет борьбу за титул со второго круга.

Кельн (Германия)

Турнир ATP bett1HULKS Indoors

Призовой фонд 325 610 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Оскар Отте (Германия, Q) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 7) — 6:4, 6:3

Миша Зверев (Германия, WC) — Джон Миллмэн (Австралия) — 6:1, 6:4

Раду Албот (Молдавия) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:2, 4:6, 6:4

Хуберт Хуркач (Польша, 6) — Марк Полманс (Австралия, LL) — 6:2, 7:5

Стив Джонсон (США) — Филип Краинович (Сербия, 5) — 3:6, 6:4, 6:4

Деннис Новак (Австрия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:3, 6:3