Миша Зверев не захотел продолжать матч. Все дело в том, что он захотел заявиться на другой турнир
14:55
Немец Миша Зверев снялся со второго раунда турнира в Стамбуле по ходу матча против Дениса Истомина при счете 7:6 (9), 2:6, 1:2.
Зверев уточнил у судьи, сможет ли он заявиться в квалификацию другого турнира, если снимется по ходу матча. Судья, посовещавшись, заявил, что это не противоречит правилам. Спустя время завершил свое участие в матче.
Зверев является 293 ракеткой мира/
(@ATPChallenger) pic.twitter.com/B97jhHKloj— ilan woolley (@ilantennis) September 11, 2019
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