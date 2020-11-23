Министр спорта поздравил Медведева с победой на Итоговом турнире ATP

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил россиянина Даниила Медведева с победой на Итоговом турнире ATP.

Медведев в трех сетах победил австрийца Доминика Тима и впервые в карьере стал победителем Итогового турнира ATP.

— Поздравляю Даниила Медведева с выдающейся победой на Итоговом турнире ATP, — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ. — Даниил в полной мере реализовал свой потенциал, выиграв все матчи турнира, в том числе одолев таких грандов мирового тенниса, как Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Победой в финале над Тимом Медведев поставил яркую точку в завершившемся сезоне у теннисистов. Уверен, это успешное выступление Даниила — только начало, и мы еще не раз станем свидетелями его побед на самых значимых мировых турнирах.

Здорово, что в Итоговом турнире ATP принимал участие еще один россиянин — Андрей Рублев. Сегодня в двадцатке лучших теннисистов мирового рейтинга находятся трое россиян — Медведев (4-е место), Рублев (8) и Карен Хачанов (20). Это говорит о высоких позициях российского тенниса. Желаю всем нашим теннисистам здоровья и новых больших побед в карьере.