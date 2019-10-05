Миллмэн вышел в финал турнира в Токио, где его соперником может стать Джокович
08:51
Австралиец Джон Миллмэн обыграл американца Райлли Опелка в полуфинале турнира в Токио — 6:3, 7:6 (7:4).
Их матч продолжася 1 час 30 минут. В финале он сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном или сербом Новаком Джоковичем.
Токио (Япония)
Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Джон Миллмэн (Австралия, Q) — Райлли Опелка (США) — 6:3, 7:6 (7:4)