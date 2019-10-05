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Миллмэн вышел в финал турнира в Токио, где его соперником может стать Джокович

08:51
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Австралиец Джон Миллмэн обыграл американца Райлли Опелка в полуфинале турнира в Токио — 6:3, 7:6 (7:4).

Их матч продолжася 1 час 30 минут. В финале он сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном или сербом Новаком Джоковичем.

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Джон Миллмэн (Австралия, Q) — Райлли Опелка (США) — 6:3, 7:6 (7:4)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/tokio/2019/1/2/

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