Миллмэн вышел в финал турнира в Токио, где его соперником может стать Джокович

Австралиец Джон Миллмэн обыграл американца Райлли Опелка в полуфинале турнира в Токио — 6:3, 7:6 (7:4).

Их матч продолжася 1 час 30 минут. В финале он сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном или сербом Новаком Джоковичем.

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Джон Миллмэн (Австралия, Q) — Райлли Опелка (США) — 6:3, 7:6 (7:4)