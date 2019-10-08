Миллмэн обыграл Пелью и вышел на Рублева во втором раунде турнира в Шанхае

Австралийский теннисист Джон Миллмэн обыграл аргентинца Гвидо Пелью (6:3, 7:5) в первом раунде турнира ATP в Шанхае (Китай). Во втором раунде его соперником станет россиянин Андрей Рублев.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 7 473 620 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Джон Миллмэн (Австралия) — Гвидо Пелья (Аргентина) — 6:3, 7:5

Маттео Берреттини (Италия, 11) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:2, 6:1

Люка Пуй (Франция) — Ли Чжэ (Китай, WC) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4

Второй круг

Николоз Басилашвили (Грузия, 15) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:4, 1:6, 6:1