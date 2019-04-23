Миллмэн, Гойовчик и Эрбер вышли во второй круг турнира в Будапеште

Австралиец Джон Миллмэн разгромил в двух сетах серба Миомира Кецмановича на старте турнира ATP в Будапеште – 6:1, 6:2.
В других встречах дня немец Петер Гойовчик победил представиля ЮАР Ллойда Харриса, француз Пьер-Юг Эрбер обыграл белоруса Егора Герасимова.
Будапешт (Венгрия)
Турнир ATP Hungarian Open
Призовой фонд 524 340 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Джон Миллмэн (Австралия, 6) – Миомир Кецманович (Сербия, Q) – 6:1, 6:2
Петер Гойовчик (Германия) – Ллойд Харрис (ЮАР, Q) – 7:5, 6:4
Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Егор Герасимов (Белоруссия, LL) – 6:3, 6:2
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