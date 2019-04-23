Миллмэн, Гойовчик и Эрбер вышли во второй круг турнира в Будапеште

Австралиец Джон Миллмэн разгромил в двух сетах серба Миомира Кецмановича на старте турнира ATP в Будапеште – 6:1, 6:2.

В других встречах дня немец Петер Гойовчик победил представиля ЮАР Ллойда Харриса, француз Пьер-Юг Эрбер обыграл белоруса Егора Герасимова.

Будапешт (Венгрия)

Турнир ATP Hungarian Open

Призовой фонд 524 340 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Джон Миллмэн (Австралия, 6) – Миомир Кецманович (Сербия, Q) – 6:1, 6:2

Петер Гойовчик (Германия) – Ллойд Харрис (ЮАР, Q) – 7:5, 6:4

Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Егор Герасимов (Белоруссия, LL) – 6:3, 6:2