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Сегодня, 13:04

Миллман объявил, что Australian Open-2024 станет последним турниром в его карьере

Ана Горшкова
Корреспондент
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Австралийский теннисист Джон Миллман объявил, что завершит карьеру на Australian Open-2024.

«Все хорошее подходит к концу. После предстоящей австралийской части сезона я уйду из профессионального тенниса. Я невероятно благодарен за поддержку, которую мне оказывали на протяжении всей моей карьеры. Это было захватывающее путешествие, о котором я мечтал в детстве», — написал Миллман в своих соцсетях.

34-летний австралиец за время карьеры выиграл один титул ATP в одиночном разряде. Это было в 2020 году на турнире АТР 250 в Астане.

Его наивысшая позиция в мировом рейтинге — 33. На турнирах «Большого шлема» Миллман показал наилучший результат на US Open-2018, дойдя до четвертьфинала.

Теннис
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