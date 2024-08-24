Микельсен вышел в финал турнира в Уинстон-Салеме после отказа Карреньо Бусты

Американский теннисист Алекс Микельсен вышел в финал турнира в Уинстон-Салеме. Его соперник, испанец Пабло Карреньо Буста отказался от продолжения игры во втором сете при счете 7:6 (7:5), 2:1 в пользу американца.

Матч продолжался 1 час 18 минут. 19-летний американец 2 раза подал навылет и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 2).

В финале Микельсен сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего, который победил бельгийца Давида Гоффена — 6:3, 6:2.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 779 780 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Алекс Микельсен (США, 11) — Пабло Карреньо Буста (Испания, WC) — 7:6 (7:5), 2:1 — отказ 2-го игрока