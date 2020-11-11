Михаил Зверев поддержал брата в скандале с домашним насилием

Немецкий теннисист русского происхождения Михаил Зверев в интервью Sky Sports Germany поддержал своего младшего брата Александра, который оказался в центре обвинений в домашнем насилии. Бывшая девушка Саши Ольга Шарыпова рассказала в соцсетях и в интервью о многочисленных случаях рукоприкладства со стороны звездного экс-бойфренда. Сам Зверев-младший уверяет, что обвинения Шарыповой не имеют ничего общего с реальностью.

— Жизнь иногда удивительна, и нам сейчас нужно разобраться с некоторыми вопросами, — сказал Миша Зверев. — Мы стараемся держаться вместе как семья, и найти правильное решение. Я просто стараюсь быть хорошим старшим братом и находится рядом с Сашей.

Ранее еще одна бывшая россиянка — теннисистка Дарья Гаврилова, ныне выступающая за Австралию, — выступила на стороне Шарыповой, заявив, что истории, которые излагает Ольга, невозможно придумать. При этом Гаврилова отметила, что по-прежнему остается поклонницей теннисного таланта Александра Зверева.

Подробнее об обвинениях Шарыповой в адрес Зверева читайте в материале «СЭ»