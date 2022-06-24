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Сегодня, 17:07

Южный о коучинге: «Он всегда был, просто сейчас его легализовали»

Михаил Южный отреагировал на решение АТР ввести коучинг
Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение АТР ввести коучинг.

«Я могу сказать, что коучинг всегда существовал, по себе знаю и другим игрокам. На самом деле, да, это было не по правилам, но так или иначе почти все игроки общались с тренерами во время матча словами или жестами, или еще какими-нибудь способами. Сейчас можно сказать, что коучинг просто узаконили», — сказал Южный «СЭ».

Ассоциация теннисистов (ATP) приняла решение на экспериментальной основе ввести в мужском туре коучинг во второй половине сезона.

Нововведение будет доступно игрокам сразу после завершения Уимблдона-2022, на квалификациях и матчах основной сетки турниров ATP, а также на US Open.

Теннис
Михаил Южный
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