Михаил Кукушкин: «Турнир в Санкт-Петербурге один из лучших в Туре»

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин поделился впечатлениями от турнира ATP в Санкт-Петербурге. Он победил здесь в 2010 году.

— Тогда был, можно сказать, совершенно другой турнир: совершенно другие организаторы, совершенно другой стадион, другая атмосфера, — цитирует Gotennis Кукушкина. — На этом турнире она невероятная! Все игроки как россияне, так и иностранцы, очень любят St.Petersburg Open, приезжают сюда с удовольствием. Этот турнир, на самом деле, один из лучших в Туре. Конечно, я тоже с удовольствием каждый год приезжаю, когда могу. Никогда не играю другие параллельные турниры, всегда выступаю здесь. У меня особые воспоминания, связанные с этим турниром: с одной стороны, прошло уже девять лет, много, что поменялось, может быть, этих эмоций уже нет, но тем не менее, когда я вспоминаю, что я здесь выиграл свой единственный титул, мысленно возвращаюсь к тому году. Конечно, это было очень давно, тем не менее у меня всего один титул ATP. Надеюсь, что он не останется единственным.