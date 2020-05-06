Чемпионка СССР по теннису Юлия Сальникова рассказала о взаимоотношениях своего сына Стефана Циципаса с россиянином Даниилом Медведевым. Они неоднократно конфликтовали ранее.

— Не беспокойтесь, между ними все нормально. — цитирует Сальникова «Коммерсантъ». — Да и вообще все, что тогда было сказано, можно было сразу делить даже не на два, а на четыре. С родителями Медведева, кстати, мы до сих пор на связи, при случае можем сходить в ресторан и выпить шампанское. Такие же прекрасные отношения у меня с мамами Карена Хачанова, Андрея Рублева и Дениса Шаповалова, а с родителями Александра Зверева мы вообще играли в одной команде — сборной СССР.