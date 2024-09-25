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«Меня просто кинули. Арабы — козлы!» Давыденко — о призовых в выставочном матче против Роддика

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Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко посетовал на призовые, которые получил за участие в выставочном матче против Энди Роддика в 2009 году в Абу-Даби. По признанию самого американца, он тогда заработал полмиллиона долларов.

«Мне кажется, Роддик просто прилетел в этот день, слил и улетел. А почему, кстати, мне столько не дали? Что за деньги — 500 000 долларов? Я тогда за победу получил 100 или 200 тысяч, в пять раз меньше. Меня просто взяли и кинули. Вот эти арабы — козлы!» — заявил Давыденко в эфире шоу BetBoom Tennis.

В четвертьфинале того коммерческого турнира Давыденко оказался сильнее Роддика со счетом 6:4, 6:4. В полуфинале Николай был слабее Рафаэля Надаля, который затем в финале уступил Энди Маррею.

Теннис
Николай Давыденко
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