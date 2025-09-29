Теннис
29 сентября, 17:22

Меншик — о снятии с матча против Де Минаура: «Моему колену нужно немного времени на восстановление»

Сергей Ярошенко

Чешский теннисист Якуб Меншик рассказал о причинах своего снятия с четвертьфинального матча против австралийца Алекса Де Минаура на турнире в Пекине.

«Я отдал сегодня все, что мог, но, к сожалению, не смог показать игру на 100 процентов. Последние дни и недели были очень напряженными, и моему организму, особенно колену, нужно немного времени на восстановление. Моя цель сейчас — быть полностью готовым выступить уже в эти выходные в Шанхае. В целом это была действительно отличная неделя здесь, в Пекине, и я очень благодарен за невероятную поддержку со стороны всех в Китае. До скорой встречи!» — написал Меншик в соцсети.

20-летний Меншик отказался от продолжения матче после 29 минут игры в первом сете при счете 1:4.

