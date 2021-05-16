Мектич и Павич выиграли парный турнир в Риме

Победителями турнира АТР в Риме (Италия) в парном разряде стали хорваты Никола Мектич и Мате Павич. В финале они обыграли пару Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания) — 6:4, 7:6 (7:4).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.

Призовой фонд 2 082 690 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 2) — Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 5) — 6:4, 7:6 (7:4)