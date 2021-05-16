Мектич и Павич выиграли парный турнир в Риме
18:00
Победителями турнира АТР в Риме (Италия) в парном разряде стали хорваты Никола Мектич и Мате Павич. В финале они обыграли пару Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания) — 6:4, 7:6 (7:4).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.
Призовой фонд 2 082 690 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 2) — Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 5) — 6:4, 7:6 (7:4)
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