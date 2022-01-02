Медведеву не нравится, что часто опаздывает

Российский теннисист Даниил Медведев считает, что из сборной России на тренировку или командный обед может опоздать именно он. Сейчас российская команда играет в Австралии на ATP Cup.

«Это определенно был бы я. Не уверен насчет Евгения Карловского и Александра Шевченко, потому что с Александром мы действительно хорошие виртуальные друзья, мы много играем на PlayStation вместе, но я впервые встречусь с ним в реальной жизни, поэтому не знаю, опоздал он или нет. Но я знаю, что часто опаздываю, и это мне не нравится, так что это должен быть я», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP Cup.