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Медведеву грозит дисквалификация за бросок ракетки на Кубке Лэйвера

Алина Савинова
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев может получить дисквалификацию за бросок ракетки в матче против американца Бена Шелтона на Кубке Лэйвера, сообщает Corriere dello Sport.

На тай-брейке первого сета россиянин швырнул ракетку о корт, которая затем отскочила на трибуны, но не задела никого из зрителей. За это он получил предупреждение от судьи на вышке. После матча Медведев извинился за данный эпизод, признав, что ужасно себя повел.

В этой встрече российский теннисист проиграл Шелтону со счетом 7:6 (8:6), 5:7, 7:10.

На турнире Медведев представлял сборную Европы, которая одержала победу над сборной мира (13:11). Он выступал в одной команде с испанцем Карлосом Алькарасом, немцем Александром Зверевым, норвежцем Каспером Руудом, греком Стефаносом Циципасом и Григором Димитровым из Болгарии.

Источник: Corriere dello Sport
Теннис
Даниил Медведев
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