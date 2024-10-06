Медведеву дали штрафное очко за неспортивное поведение в матче с Арнальди

Российский теннисист Даниил Медведев получил штрафное очко в матче против итальянца Маттео Арнальди в третьем круге турнира в Шанхае.

Россиянин получил штраф при счете 5:7, 1:1 после проигранной подачи во втором сете. Медведев активно ругался с судьей, прикрывая рот рукой, в результате чего получил сначала предупреждение, а затем и штрафное очко.

После этого на корт вышел супервайзер, который объяснил Медведеву, что причиной санкций стало неспортивное поведение.