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Медведев — Зверев: время начала и трансляция матча турнира Цинциннати

Матч Медведева и Зверева на турнире в Цинциннати начнется в 18.00 мск 17 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

17 августа, в четверг, третья ракетка мира из России Даниил Медведев сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым в 1/8 финала турнира ATP в Цинциннати (США). Их матч начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Медведев — Зверев. Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию игры можно будет в соцсети ВКонтакте.

Ранее 26-летний Зверев во втором круге обыграл японца Йосихито Нисиока со счетом 7:5, 6:4. 27-летний Медведев победил итальянца Лоренцо Музетти во втором круге «мастерса» в Цинциннати — 6:3, 6:2.

Призовой фонд хардового турнира ATP в Цинциннати составляет 6 600 000 долларов.

Теннис: новости и результаты игр, интервью и обзоры матчей, расписание турниров ATP и WTA, рейтинги в актуальном виде на сайте.

Медведев — Зверев и игра Джоковича: расписание матчей дня в Цинциннати 17 августа

Даниил Медведев и&nbsp;Александр Зверев. Даниил Медведев — Александр Зверев: 1/8 финала турнира в Цинциннати. Онлайн-трансляция
Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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