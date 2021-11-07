«Легко наслаждаться жизнью, когда у тебя нет мозгов». Медведев раскритиковал болельщиков в Париже

Вторая ракетка мира Даниил Медведев, уступивший Новаку Джоковичу в финале «Мастерса» в Париже, раскритиковал поведение местных болельщиков.

Медведев проиграл подачу второй раз в третьем сете и выбил мяч в сторону трибун — потому что ему крикнули под руку.

«Легко наслаждаться жизнью, когда у тебя нет мозгов. Можно кричать — какая разница, что человек подает? Просто кричишь и наслаждаешься жизнью», — цитирует россиянина Tennis Channel.