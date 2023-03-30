Медведев: «У меня никогда не было такого хорошего начала сезона»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу над американцем Кристофером Юбэнксом в четвертьфинале турнира в Майами.

«До задержки из-за дождя я играл не лучшим образом. Дождь помог мне выйти на поле и набраться сил. У меня никогда не было такого хорошего начала сезона. Много выигранных матчей, выигранных турниров. Я очень счастлив. Я был разочарован в Индиан-Уэллсе, когда моя серия закончилась с тем же номером, что и в прошлый раз. Единственное, что вы можете сделать, это начать новую серию, и я счастлив привести свою форму в Майами», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

В полуфинале Медведев сыграет против россиянина Карена Хачанова, который переиграл аргентинца Франсиско Черундоло в матче 1/4 финала турнира в Майами.