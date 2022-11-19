Медведев заявил, что он не близок по уровню с Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от матча с сербом Новаком Джоковичем в заключительном туре группового этапа Итогового турнира ATP (3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7).

«У нас было несколько тяжелых матчей с Новаком. Он лидирует по результатам в личных встречах, несмотря на то, что я выиграл несколько важных матчей. Я определенно не близок к Новаку по уровню. Может быть, только когда мы играем, да, но в целом меня нельзя сравнивать ни с ним, ни с кем-либо из «Большой тройки», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Медведев потерпел поражение во всех трех матчах группового этапа и не смог пробиться в полуфинал турнира.