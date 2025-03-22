Медведев — об иске PTPA: «Могу предположить, что это большой судебный процесс»

Восьмая ракетка мира Даниил Медведев высказался о судебном иске Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA).

«Меня об этом не спрашивали. Буду честен, я не вдавался в подробности, могу предположить, что это большой судебный процесс. Я имею в виду, что не знаю, на сколько страниц эти иски. Поэтому я пока не хочу комментировать, я не рассматривал это в деталях. Так что я не против, но и не за. Мне просто нужно изучить больше информации», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Ранее PTPA, которую основал сербский теннисист Новак Джокович, подала в суд на ATP, WTA, ITF и ITIA. В документе содержатся пункты об ограничении доходов игроков, антидопинговой системе, а также о расписании.