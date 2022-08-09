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Сегодня, 10:47

Медведев заявил, что не испытывает дискомфорта от выступлений под нейтральным флагом

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не испытывает дискомфорта от выступлений под нейтральным флагом.

«Выступление под нейтральным флагом ничего не меняет. Я люблю играть в теннис, я хочу следовать правилам и побеждать. Мы все любим теннис, но мы не хотим просто бить по мячу, все хотят выигрывать», — сказал в интервью Journal de Montreal Медведев.

Также спортсмен поделился мнением о недопуске российских теннисистов к участию в Уимблдоне.

«Я не мог ничего сделать, чтобы изменить это решение. Я не хочу зацикливаться на негативе, поэтому я предпочел просто отдохнуть и восстановиться физически», — добавил Медведев.

Медведев примет участие в турнире ATP в Монреале, который проходит с 8 по 14 августа. Россиянин начнет выступление со второго круга, его соперником станет победитель матча Ник Кирьос — Себастьян Баэс.

Медведев является действующим победителем турнира в Монреале.

Источник: https://www.journaldemontreal.com/2022/08/08/omnium-banque-nationale-je-suis-daniil-medvedev-et-je-veux-gagner
Теннис
Даниил Медведев
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