Медведев заявил, что не испытывает дискомфорта от выступлений под нейтральным флагом

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не испытывает дискомфорта от выступлений под нейтральным флагом.

«Выступление под нейтральным флагом ничего не меняет. Я люблю играть в теннис, я хочу следовать правилам и побеждать. Мы все любим теннис, но мы не хотим просто бить по мячу, все хотят выигрывать», — сказал в интервью Journal de Montreal Медведев.

Также спортсмен поделился мнением о недопуске российских теннисистов к участию в Уимблдоне.

«Я не мог ничего сделать, чтобы изменить это решение. Я не хочу зацикливаться на негативе, поэтому я предпочел просто отдохнуть и восстановиться физически», — добавил Медведев.

Медведев примет участие в турнире ATP в Монреале, который проходит с 8 по 14 августа. Россиянин начнет выступление со второго круга, его соперником станет победитель матча Ник Кирьос — Себастьян Баэс.

Медведев является действующим победителем турнира в Монреале.