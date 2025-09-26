Медведев — о работе с Юханссоном и Гецке: «Пока все здорово»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о работе с новыми тренерами шведом Томасом Юханссоном и австралийцем Йоханом Гецке.

«Это только начало. Точно и определенно сказать пока сложно. До конца сезона пробуем. Йохан не может так много путешествовать, как Томас. Томас чаще рядом, Йохан подключается время от времени, делится мыслями. Пока все здорово, работать с ними приятно и весело, — сказал Медведев на пресс-конференции.

В августе Медведев завершил сотрудничество с французом Жилем Сервара, который тренировал россиянина на протяжении восьми лет. За это время Медведев победил на 20 турнирах на уровне ATP, а также выиграл Итоговый турнир в 2020-м и US Open в 2021 году.

26 сентября 29-летний теннисист обыграл британца Кэмерона Норри в первом круге турнира в Пекине со счетом 6:3, 6:4. В следующем круге он встретится с испанцем Алехандро Давидович Фокиной.