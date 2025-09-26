26 сентября 2025, 21:21

Медведев — о работе с Юханссоном и Гецке: «Пока все здорово»

Сергей Ярошенко

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о работе с новыми тренерами шведом Томасом Юханссоном и австралийцем Йоханом Гецке.

«Это только начало. Точно и определенно сказать пока сложно. До конца сезона пробуем. Йохан не может так много путешествовать, как Томас. Томас чаще рядом, Йохан подключается время от времени, делится мыслями. Пока все здорово, работать с ними приятно и весело, — сказал Медведев на пресс-конференции.

В августе Медведев завершил сотрудничество с французом Жилем Сервара, который тренировал россиянина на протяжении восьми лет. За это время Медведев победил на 20 турнирах на уровне ATP, а также выиграл Итоговый турнир в 2020-м и US Open в 2021 году.

26 сентября 29-летний теннисист обыграл британца Кэмерона Норри в первом круге турнира в Пекине со счетом 6:3, 6:4. В следующем круге он встретится с испанцем Алехандро Давидович Фокиной.

Теннис
Даниил Медведев
«Ак Барс» повел в серии с минчанами
«Ак Барс» повел в серии с минчанами
«Болонья» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Болонья» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Сельта»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Сельта»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Порту» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Порту» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
Овечкин скоро все скажет
Овечкин скоро все скажет
«ПСЖ» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«ПСЖ» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Брага» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Брага» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Барселона» — «Атлетико»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Барселона» — «Атлетико»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» vs ЦСКА, Квартальнов vs «Ак Барс», Кудашов в «Авто»
«Авангард» vs ЦСКА, Квартальнов vs «Ак Барс», Кудашов в «Авто»
«Авто» поменял тренера, генменеджер «Трактора» признал ошибки
«Авто» поменял тренера, генменеджер «Трактора» признал ошибки
«Реал» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Реал» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Крылья Советов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
В «Динамо» все свалили на Кудашова
В «Динамо» все свалили на Кудашова
Бодипозитив — зло? Дзидзария — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Бодипозитив — зло? Дзидзария — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 6 апреля
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
