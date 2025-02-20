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20 февраля 2025, 08:03

Медведев заявил, что был счастлив победить в матче с Бергсом

Даниил Аршавский

Шестая ракета мира из России Даниил Медведев поделился эмоциями после разгромной победы в матче турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар) с бельгийцем Зизу Бергсом.

19 февраля 29-летний россиянин одержал свою 300-ю победу на харде, обыграв бельгийского теннисиста со счетом 6:2, 6:1.

«Огромное спасибо всем за поддержку! Счастлив, что мне удалось выиграть. Очень рад, что снова играю на высоком уровне, но надеюсь еще улучшить свою игру», — цитирует Медведева пресс-служба АТР в социальных сетях.

В 3-м круге турнира АТР-500 в Дохе 20 февраля Медведев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

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Теннис
Даниил Медведев
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