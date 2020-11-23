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Медведев заработал более 1,5 миллиона долларов на Итоговом турнире ATP

08:00
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Россиянин Даниил Медведев стал победителем Итогового турнира ATP в Лондоне. В решающем матче он победил австрица Доминика Тима (4:6, 7:6 (7:2), 6:4).

Россиянин заработал максимальную сумму призовых — 1,564 миллиона долларов.

За каждую победу в группе на турнире теннисисты получали 153 тысячи долларов. Столько же причиталось за само попадание на турнир. За победу в полуфинале призовые составили 402 тысячи, а за победу в финале — 550 тысяч.

Медведеву удалось выиграть все пять матчей на турнире.

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