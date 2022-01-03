Медведев занимает второе место в первом рейтинге ATP в 2022 году
ATP представила первый рейтинг теннисистов в 2022 году.
На 3 января 2022 года лидером рейтинга является серб Новак Джокович, вторую строчку занимает россиянин Даниил Медведев, на третьем месте — немец Александр Зверев. В топ-5 рейтинга присутствует еще один российский теннисист — Андрей Рублев, он находится на пятой строчке.
Рейтинг АТР. 3 января 2022 года
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11?540.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8640.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7840.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6540.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 5150.
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875.
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4160.
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3706.
10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3350.
...
18 (18). Аслан Карацев (Россия) — 2351...
29 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1731...
167 (168). Роман Сафиуллин (Россия) — 409...
172 (172). Евгений Донской — 392.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю