Медведев занимает второе место в первом рейтинге ATP в 2022 году

ATP представила первый рейтинг теннисистов в 2022 году.

На 3 января 2022 года лидером рейтинга является серб Новак Джокович, вторую строчку занимает россиянин Даниил Медведев, на третьем месте — немец Александр Зверев. В топ-5 рейтинга присутствует еще один российский теннисист — Андрей Рублев, он находится на пятой строчке.

Рейтинг АТР. 3 января 2022 года

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11?540.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8640.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7840.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6540.

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 5150.

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875.

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4160.

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3706.

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3350.

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18 (18). Аслан Карацев (Россия) — 2351...

29 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1731...

167 (168). Роман Сафиуллин (Россия) — 409...

172 (172). Евгений Донской — 392.