Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 14-ю позицию

09:36
Теги:

Опубликована новая версия рейтинга АТР.

Лидирует серб Новак Джокович. Второе место занимает испанец Рафаэль Надаль. На третьей позиции швейцарец Роджер Федерер.

Лучший среди россиян Даниил Медведев на пятой позиции. Андрей Рублев поднялся на 14-е место. Карен Хачанов идет 17-м.

Рейтинг АТР. Версия от 17 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9720 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9395

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3885

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2600

14 (15). Андрей Рублев (Россия) — 2219

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2040

112 (111). Евгений Донской (Россия) — 503

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир