Медведев занимает 14-е место в чемпионской гонке ATP
Россиянин Даниил Медведев занял 14-е место в чемпионской гонке ATP. Он набрал 1600 очков.
22 июня Медведев проиграл Александру Бублику (Казахстан) в финале турнира серии ATP 500 в Галле.
Андрей Рублев с 1520 очками расположился на 16-й строчке, Карен Хачанов — на 28-м месте (1010).
Лидирует в гонке испанец Карлос Алькарас, в тройке также идут итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев.
Чемпионская гонка ATP от 23 июня 2025 года:
1. Карлос Алькарас (Испания) — 6240
2. Янник Синнер (Италия) — 4000
3. Александр Зверев (Германия) — 3270
4. Джек Дрейпер (Великобритания) — 2890
5. Лоренцо Музетти (Италия) — 2600
6. Новак Джокович (Сербия) — 2580
7. Каспер Рууд (Норвегия) — 2075
8. Томми Пол (США) — 1900
9. Алекс де Минаур (Австралия) — 1835
10. Хольгер Руне (Дания) — 1830
14. Даниил Медведев (Россия) — 1600
16. Андрей Рублев (Россия) — 1520
18. Александр Бублик (Казахстан) — 1445
28. Карен Хачанов (Россия) — 1010