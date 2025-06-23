Медведев занимает 14-е место в чемпионской гонке ATP

Россиянин Даниил Медведев занял 14-е место в чемпионской гонке ATP. Он набрал 1600 очков.

22 июня Медведев проиграл Александру Бублику (Казахстан) в финале турнира серии ATP 500 в Галле.

Андрей Рублев с 1520 очками расположился на 16-й строчке, Карен Хачанов — на 28-м месте (1010).

Лидирует в гонке испанец Карлос Алькарас, в тройке также идут итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев.

Чемпионская гонка ATP от 23 июня 2025 года:

1. Карлос Алькарас (Испания) — 6240

2. Янник Синнер (Италия) — 4000

3. Александр Зверев (Германия) — 3270

4. Джек Дрейпер (Великобритания) — 2890

5. Лоренцо Музетти (Италия) — 2600

6. Новак Джокович (Сербия) — 2580

7. Каспер Рууд (Норвегия) — 2075

8. Томми Пол (США) — 1900

9. Алекс де Минаур (Австралия) — 1835

10. Хольгер Руне (Дания) — 1830

14. Даниил Медведев (Россия) — 1600

16. Андрей Рублев (Россия) — 1520

18. Александр Бублик (Казахстан) — 1445

28. Карен Хачанов (Россия) — 1010