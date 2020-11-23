Медведев закончил сезон на четвертом месте рейтинга ATP

Россиянин Даниил Медведев завершил сезон на четвертом месте рейтинга ATP. Другой представитель России, Андрей Рублев, остался на восьмой строчке рейтинга.

Первым с большим отрывом стал серб Новак Джокович. В тройку лучших также вошли испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.

Рейтинг ATP

23 ноября 2020 года

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12030 очков.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 8470

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5525

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4119

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3455

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075...

20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2245.