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Сегодня, 18:30

Медведев забрал второй сет в матче с Синнером

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев взял второй сет в полуфинале Итогового турнира ATP против итальянца Янника Синнера — 7:6 (7:4). Первый сет выиграл Синнер 6:4.

3-я ракетка мира Медведев во второй партии 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 1. На счету 4-й ракетки мира Синнера 4 эйса, 1 двойная и ни одного брейк-пойнта.

У Медведева во втором сете реализация первой подачи составила 81 процент, у Синнера — 54.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Медведева с Синнером.

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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